Экс-тренер Федерера — о Вавринке: я готов к сюрпризам. Стэна нельзя списывать со счетов

Северин Люти, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, высказался о будущем 38-летнего швейцарца Стэна Вавринки в теннисе.

«На самом деле, Вавринка должен остановиться сейчас после победы в парном разряде в Гштаде (смеётся). Нет, серьёзно, даже в то время, когда Роджер ещё играл, меня снова и снова спрашивали, удивляюсь ли я его успехам. В случае с Вавринкой я готов к сюрпризам, потому что знаю, сколько труда он вкладывает в это дело. Стэн живёт теннисом, он всегда полон энергии, проявляет невероятную страсть. Это завораживает. Если он будет здоров, я верю, что он может выиграть ещё один титул. Сможет ли он стать победителем турнира «Большого шлема»? Это довольно сложно. Но Стэна никогда нельзя списывать со счетов. Он постоянно доказывает, что способен на многое», — приводит слова Люти Blick.