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Роджер Федерер принял участие в создании новой капсульной коллекции одежды для Uniqlo

Роджер Федерер принял участие в создании новой капсульной коллекции одежды для Uniqlo
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в создании новой капсульной коллекции одежды для Uniqlo.

«Я всегда хотел иметь коллекцию, идеально подходящую для игры в теннис и одновременно универсальную для других областей повседневной жизни. Мне повезло, что Джонатан разделял это видение. Вместе мы смогли создать стильную и удобную одежду. Линия, основанная на классическом стиле тенниса. Джонатан талантлив, креативен и невероятно приземлён. Работать с ним над этой коллекцией было удовольствием», – приводит слова Федерера The Industry fashion.

Фото: The Industry fashion

Коллекция сочетает в себе классический британский стиль Федерера с красочным исполнением современной спортивной одежды JW Anderson.

Фото: The Industry fashion

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