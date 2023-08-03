20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде швейцарский теннисист Роджер Федерер принял участие в создании новой капсульной коллекции одежды для Uniqlo.
«Я всегда хотел иметь коллекцию, идеально подходящую для игры в теннис и одновременно универсальную для других областей повседневной жизни. Мне повезло, что Джонатан разделял это видение. Вместе мы смогли создать стильную и удобную одежду. Линия, основанная на классическом стиле тенниса. Джонатан талантлив, креативен и невероятно приземлён. Работать с ним над этой коллекцией было удовольствием», – приводит слова Федерера The Industry fashion.
Фото: The Industry fashion
Коллекция сочетает в себе классический британский стиль Федерера с красочным исполнением современной спортивной одежды JW Anderson.
Фото: The Industry fashion
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