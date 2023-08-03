«Не все же Джоковичи». Бычкова — о восьмом поражении Касаткиной в матчах со Свитолиной

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала поражение 11-й ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) с украинкой Элиной Свитолиной. Это поражение стало восьмым подряд для Касаткиной в матчах со Свитолиной.
«Касаткина нормально играет, до этого же она выигрывала. Просто Свитолина — неудобный соперник для неё. В теннисе так бывает, когда часть сезона хорошая, часть провальная. Не все же Новаки Джоковичи, тем более это женский теннис. Так совпало, что она не может её обыграть в восьмой раз, плюс у Элины есть уверенность, потому что она её несколько раз обыграла. Я бы не сказала, что Касаткина деградирует. Ничего страшного, впереди новые победы», — приводит слова Бычковой Legalbet.
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