Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не все же Джоковичи». Бычкова — о восьмом поражении Касаткиной в матчах со Свитолиной

«Не все же Джоковичи». Бычкова — о восьмом поражении Касаткиной в матчах со Свитолиной
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала поражение 11-й ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США) с украинкой Элиной Свитолиной. Это поражение стало восьмым подряд для Касаткиной в матчах со Свитолиной.

«Касаткина нормально играет, до этого же она выигрывала. Просто Свитолина — неудобный соперник для неё. В теннисе так бывает, когда часть сезона хорошая, часть провальная. Не все же Новаки Джоковичи, тем более это женский теннис. Так совпало, что она не может её обыграть в восьмой раз, плюс у Элины есть уверенность, потому что она её несколько раз обыграла. Я бы не сказала, что Касаткина деградирует. Ничего страшного, впереди новые победы», — приводит слова Бычковой Legalbet.

Материалы по теме
Невероятный провал Касаткиной в матче с украинкой. Свитолина в восьмой раз обыграла Дарью
Невероятный провал Касаткиной в матче с украинкой. Свитолина в восьмой раз обыграла Дарью
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023