«Нужно ставить её здоровье на 1-е место». Свитолина — о том, почему не привезла дочь в США

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему они с мужем Гаэлем Монфисом не взяли дочку Скай на американскую серию турниров.
«Мы хотим, чтобы она оставалась дома, потому что для нас в приоритете её здоровье.
Это очень непросто. Мы знаем, как утомительно много путешествовать. Теннис предполагает массу переездов, перелётов и напряжения в целом. Ты не спишь в своей постели, постоянно чем-то занят и находишься в разных местах. Поэтому на первых порах мы не хотим её так нагружать.
Конечно, нам очень тяжело. Сегодня утром мы общались с ней по видеосвязи, и она была очень рада. Потом она заглядывала за телефон, мол, где вы (смеётся)? А нас там нет. Нам очень грустно, но мы должны ставить её здоровье на первое место», — сказала Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира в Вашингтоне (США).
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