Видео: Роджер Федерер бьёт двуручным бэкхендом на спонсорском мероприятии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер продемонстрировал двуручный бэкхенд на мероприятии своего давнего спонсора Uniqlo в Нью-Йорке, которое приурочено к выходу новой спортивной коллекции бренда, созданной в коллаборации с JW Anderson.

Напомним, одним из фирменных ударов Федерера в его легендарной карьере был одноручный бэкхенд.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. В августе Роджеру исполнится 42 года. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более на «Шлемы».