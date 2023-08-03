Фото: чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова отправилась на турнир в Монреале

Чемпионка Уимблдона-2023, 10-я ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила фанатам, что отправилась в Монреаль (Канада), где примет участие в турнире категории WTA-1000. Соревнования пройдут с 7 по 13 августа. Маркета опубликовала фото из аэропорта.

Фото: из личного архива Маркеты Вондоушовой

Для Вондроушовой турнир в Монреале станет первым в качестве чемпионки Уимблдона. Действующей обладательницей титула является румынка Симона Халеп.

Напомним, в финале Уимблдона на тот момент 42-я ракетка мира Вондроушова со счётом 6:4, 6:4 обыграла прошлогоднюю финалистку турнира, шестую ракетку мира представительницу Туниса Онс Жабер. Стоит отметить, что Маркета стала первой несеяной победительницей Уимблдона в Открытой эре, которая началась в теннисе в 1968 году.