Федерер — о концерте Coldplay: дочь сказала, я должен это сделать, ведь один раз живём
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как попал на сцену концерта группы Coldplay в Цюрихе.
«Я познакомился с группой в Монреале. Не знаю, в каком году это было, может быть, в 2016-м? Мы немного общались. Я несколько раз видел Криса Мартина (солист группы. – Прим. «Чемпионата») в Хэмптоне. И, когда они приехали в Цюрих, я им написал: «Я так рад, я бы с удовольствием пришёл». Крис написал мне в ответ и спросил, хочу ли я выйти на сцену. Я спросил у дочки за ужином, и она посмотрела на меня со словами: «Ты должен это сделать. Один раз живём». Тогда я ответил Крису: «Я в деле». Я даже не знал, на что согласился», — приводит слова Федерера New York Times.
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