Доминик Тим пробился в полуфинал грунтового турнира в Кицбюэле

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Это первый полуфинал Тима на уровне ATP с октября 2022 года.

В четвертьфинальном матче Тим (WC) одержал волевую победу над 67-й ракеткой мира представителем Франции Артуром Риндеркнешем. Встреча продлилась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Тима.

В данном матче Тим шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Риндеркнеша 10 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в финал домашних соревнований 116-я ракетка мира Тим сразится с 38-м номером рейтинга сербом Ласло Джере (5).