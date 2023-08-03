Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Доминик Тим пробился в полуфинал грунтового турнира в Кицбюэле

Доминик Тим пробился в полуфинал грунтового турнира в Кицбюэле
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Это первый полуфинал Тима на уровне ATP с октября 2022 года.

В четвертьфинальном матче Тим (WC) одержал волевую победу над 67-й ракеткой мира представителем Франции Артуром Риндеркнешем. Встреча продлилась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Тима.

В данном матче Тим шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Риндеркнеша 10 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в финал домашних соревнований 116-я ракетка мира Тим сразится с 38-м номером рейтинга сербом Ласло Джере (5).

Кицбюэль. 1/4 финала
03 августа 2023, четверг. 19:15 МСК
Доминик Тим
116
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Артур Риндеркнеш
67
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023