Украинка Марта Костюк разгромила шестую ракетку мира Гарсию на турнире в Вашингтоне

34-я ракетка мира 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составил $ 780 637.
В матче второго круга Костюк со счётом 6:2, 6:3 обыграла шестую ракетку мира француженку Каролин Гарсию (2). Встреча продлилась 1 час и 5 минут. Костюк два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гарсии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
В четвертьфинале Вашингтона Костюк сразится с действующей чемпионкой, 18-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой (8).
Напомним, юная Костюк — чемпионка одного турнира на уровне WTA, победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2017.
- 3 августа 2023
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