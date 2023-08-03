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Украинка Марта Костюк разгромила шестую ракетку мира Гарсию на турнире в Вашингтоне

Украинка Марта Костюк разгромила шестую ракетку мира Гарсию на турнире в Вашингтоне
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34-я ракетка мира 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), призовой фонд которого составил $ 780 637.

В матче второго круга Костюк со счётом 6:2, 6:3 обыграла шестую ракетку мира француженку Каролин Гарсию (2). Встреча продлилась 1 час и 5 минут. Костюк два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гарсии ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале Вашингтона Костюк сразится с действующей чемпионкой, 18-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой (8).

Напомним, юная Костюк — чемпионка одного турнира на уровне WTA, победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2017.

Вашингтон (ж). 2-й круг
03 августа 2023, четверг. 21:15 МСК
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Каролин Гарсия
6
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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