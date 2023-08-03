Марта Костюк пошутила о том, что привезла на турнир в Вашингтоне младшую сестру

34-я ракетка мира 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк дала забавное интервью на корте после неожиданной победы над шестой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией во втором круге турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

Интервьюером выступала многократная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббс.

Стаббс. Твоя младшая сестра находится здесь, на трибунах, она твой тренер на этой неделе. Уже выдала ей премию?

Костюк. Она уже получила некоторые бонусы. Сделала маникюр в первый раз в жизни. Мама об этом не знает, это секрет.

В четвертьфинале Вашингтона Костюк сразится с действующей чемпионкой, 18-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой (8).