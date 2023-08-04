Роджер Федерер: приятно осознавать, что люди по-прежнему рады меня видеть

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил, какую сторону жизни, не связанную с теннисом, он хотел бы транслировать людям.

«Я стал чаще ездить в путешествия, которые приносят удовольствие семье. Я брал детей в Лесото, когда ездил в Африку по делам своего благотворительного фонда. Мы побывали на Met Gala, с родителями ездили на «Восточном экспрессе» – когда я играл, такой возможности не было, потому что поездка надолго отрывала от игры. Я выкладываю самые разные фотографии, и мне приятно осознавать, что люди по-прежнему рады меня видеть», — приводит слова Федерера New York Times.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.