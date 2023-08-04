Украинка Костюк поделилась ожиданиями от матча с Самсоновой на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала предстоящий матч с россиянкой Людмилой Самсоновой в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.
«Я играла против неё несколько раз. Все матчи были близкими. Похоже, что здешние условия ей нравятся, поэтому легко точно не будет. Хотя пока у меня здесь легко не было. Это будет ещё один матч, увидимся завтра», — приводит слова Костюк ua.tribuna.com.
Напомним, в предыдущем раунде Костюк обыграла Каролин Гарсию, а Самсонова одержала победу в матче с Сораной Кырстей.
Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.
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