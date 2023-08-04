Пегула высказалась о предстоящем матче со Свитолиной в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящей встрече с представительницей Украины Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Вашингтоне.

«Она невероятный соперник. То, что она сделала после возвращения после родов и всего, через что проходит её страна, было действительно потрясающе. Я чувствую, что она вернулась с новым мировоззрением, и это видно на корте. Она очень, очень усердно соревнуется и похоже, на самом деле не сбилась с ритма. Это будет действительно тяжело», — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 780 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финальном матче прошлого года обыграла эстонку Кайю Канепи.