Экс-тренер Радукану: Свёнтек более совершенная теннисистка, чем Рыбакина и Соболенко

Найджел Сирс, бывший тренер чемпионки US Open – 2021, британской теннисистки Эммы Радукану, высказался о том, кто из теннисисток завершит год на первом месте рейтинга WTA в одиночном разряде.
«Если бы мне пришлось поспорить, я бы сказал, что это будет Ига Свёнтек. А в тройку по итогам года, вероятно, войдут Свёнтек, Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Я думаю, что Свёнтек просто более совершенная теннисистка, чем две остальные девушки. Так что я ставлю на Свёнтек», — приводит слова Сирса Sportskeeda со ссылкой на подкаст Control the Controllables.
Напомним, недавно Свёнтек одержала первую победу на турнире категории WTA-250 в Варшаве. До этого теннисистка выиграла четыре турнира «Большого шлема», пять турниров категории WTA-1000 и пять — категории WTA-500.
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