Алькарас: опечален тем, что есть люди, которые пытаются воспользоваться моими фанатами

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас отреагировал на информацию, что некоторые люди пытаются воспользоваться его известностью и обманывают болельщиков, организуя встречи с теннисистом за деньги.
«Мне стало известно, что есть люди, которые занимаются организацией моих встреч с фанатами за деньги. Я и моя команда не стоим за этими вымогательствами, я не принимаю участия в подобных встречах. Мои фанаты самые лучшие, и я опечален тем, что люди пытаются ими воспользоваться», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне испанец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США.
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