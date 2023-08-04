Алькарас: опечален тем, что есть люди, которые пытаются воспользоваться моими фанатами

Испанский теннисист, первая ракетка мира, чемпион Уимблдона-2023 Карлос Алькарас отреагировал на информацию, что некоторые люди пытаются воспользоваться его известностью и обманывают болельщиков, организуя встречи с теннисистом за деньги.

«Мне стало известно, что есть люди, которые занимаются организацией моих встреч с фанатами за деньги. Я и моя команда не стоим за этими вымогательствами, я не принимаю участия в подобных встречах. Мои фанаты самые лучшие, и я опечален тем, что люди пытаются ими воспользоваться», — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне испанец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США.