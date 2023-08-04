Музетти: был бы счастлив сыграть с Федерером, но теперь это лишь мечты

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти признался, что хотел бы бросить вызов швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, который завершил профессиональную карьеру в 2022 году.

«Я бы никогда не изменил своему теннису. Может быть, мне нужно проводить больше времени на корте, чем другим, но я хочу оставаться верным себе. И мечтам, которые всегда в моей голове. Какой матч стал бы для меня главным в жизни? Я был бы счастлив, если бы была возможность сыграть с Роджером Федерером, но теперь это лишь мечты», — приводит слова Музетти La Stampa.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.