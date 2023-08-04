Доминик Тим поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Кицбюэле

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями от выхода в полуфинал домашнего турнира категории ATP-250 в Кицбюэле. Это первый выход спортсмена в 1/2 финала в текущем сезоне.

«Очередной великолепный, великолепный вечер здесь. Первый гейм был ужасным, но затем я хорошо сыграл против соперника, показывавшего отличный теннис. Это мой первый полуфинал в этом сезоне, и я не мог представить себе лучшего места для этого.

Здесь всё складывается так, как нужно. Невероятная поддержка домашней публики, которая есть на каждом матче, — огромное преимущество для меня. У меня есть большой опыт выступлений здесь, это мой 13-й или 14-й турнир в Кицбюэле. Я очень рад, что смог войти в четвёрку лучших турнира», — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

В полуфинале Доминик Тим сыграет с 38-й ракеткой мира из Сербии Ласло Джере. Ранее у теннисистов было две личные встречи, в которых ничья по победам.