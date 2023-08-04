Лоренцо Музетти: Карлос Алькарас — царь тенниса Мидас

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мнением о первой ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.

«Сейчас Алькарас является ориентиром. Тем игроком, которого хотят победить. Он царь тенниса Мидас: всё, к чему он прикасается, становится золотом. Он и друг, и источник вдохновения, а победы в матчах с ним — это повод для гордости и мотивация сделать это снова. Ему всего 20 лет, но он показал зрелость в финале Уимблдона, сравнимую с той, которой обладает Джокович», — приводит слова Музетти La Stampa.

Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне испанец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США.