Лоренцо Музетти: Карлос Алькарас — царь тенниса Мидас

18-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мнением о первой ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе.
«Сейчас Алькарас является ориентиром. Тем игроком, которого хотят победить. Он царь тенниса Мидас: всё, к чему он прикасается, становится золотом. Он и друг, и источник вдохновения, а победы в матчах с ним — это повод для гордости и мотивация сделать это снова. Ему всего 20 лет, но он показал зрелость в финале Уимблдона, сравнимую с той, которой обладает Джокович», — приводит слова Музетти La Stampa.
Напомним, Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона-2023. В финальном матче турнира в Лондоне испанец обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича. Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году Алькарас выиграл Открытый чемпионат США.
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