«Рууд похож на Гослинга». Теннисисты ответили, кто из их коллег мог бы сыграть в «Барби»

Теннисисты ответили на вопрос, кто из их соперников на корте мог бы сыграть Барби и Кена в фильме «Барби».

«Если вы смотрели фильм, вы знаете, что Марго Робби представлена там в качестве стереотипной Барби. Поэтому на роль стереотипной Барби я бы выбрала Паулу Бадосу. Она похожа на Барби», — сказала американка Кори Гауфф в видео, опубликованном в соцсетях турнира в Вашингтоне.

«Елена Рыбакина. Есть приложение, в котором можно примерить на себя этот образ, и я видела, как нечто подобное сделали с Рыбакиной, и это было очень хорошо. Так что думаю, что Елена отлично бы вписалась в этот фильм», — высказалась российская теннисистка Дарья Касаткина.

«Я бы выбрала Марию Саккари. Она сильная, атлетичная, крутая Барби», — отметила американка Джессика Пегула.

«Барби? Слоан Стивенс», — сказала украинская спортсменка Элина Свитолина.

«Это хороший вопрос. Кого бы я взял на роль Кена? Я бы остановил свой выбор на Маттео Берреттини», — высказался британский теннисист Энди Маррей.

«Кеном был бы Каспер Рууд. Он похож на Райана Гослинга», — отметил американец Кристофер Юбэнкс.

«Пусть будет Юбэнкс», — выбрал американский теннисист Фрэнсис Тиафо.

«Я вижу Рууда в этой роли», — ответил американец Тейлор Фритц.