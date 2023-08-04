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Федерер — о Надале: мы уважали соперничество, но когда-то терпеть друг друга не могли

Федерер — о Надале: мы уважали соперничество, но когда-то терпеть друг друга не могли
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о взаимоотношениях с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Я на пять лет старше Рафы. Поэтому, когда я приехал в тур, я увидел молодого Рафу-младшего, и он был очень хорошим, очень молодым, невероятно уважительным, а также очень застенчивым.

Затем я увидел, как Рафа вырос, стал более уверенным в себе.

Мы также начали уважать соперничество, которое у нас было раньше, и мы почти скучаем по нему, играя друг с другом каждые вторые выходные. Раньше мы не могли терпеть друг друга, вероятно, из-за этого, но он отличный человек», – приводит слова Федерера Sportskeeda.

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