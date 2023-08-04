Любичич поделился мнением о лидерах мирового рейтинга у мужчин через пять лет

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, рассказал, кого видит во главе мирового рейтинга среди мужчин через пять лет, а также поделился мнением о пути Янника Синнера.

«Через пять лет, скорее всего, Алькарас, Синнер и Руне будут первым, вторым и третьим (в мировом рейтинге. – Прим. «Чемпионата»), а Медведев, вероятно, находясь всё ещё рядом, понимаете, будет усложнять им жизнь. Может быть, некоторые ребята нас удивят. Но это то, что я чувствую в данный момент.

Мне было жаль, что в прошлом году у Синнера не было ни больших матчей, ни полуфиналов, ни финалов. Теперь он делает шаг, который должен был сделать в прошлом году, он делает его в этом. Нет сомнений, в этом ли году, в следующем ли, через два или три года, но у него есть решимость, поэтому он будет продолжать подниматься вверх», – приводит слова Любичича Tennis majors.