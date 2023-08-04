Шевченко — Эванс: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Вашингтоне

Сегодня, 4 августа, состоится матч третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в следующий этап поборется российский теннисист Александр Шевченко, 93-й в рейтинге АТР. Его соперником будет спортсмен из Великобритании Даниэль Эванс, 30-й в рейтинге АТР.

Матч начнётся приблизительно в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Александра Шевченко и Даниэля Эванса в третьем круге соревнований в Вашингтоне.

Ранее у теннисистов не было ни одной личной встречи.

Во втором круге турнира Александр Шевченко встречался с американцем Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира), в результате россиянин одержал победу со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.