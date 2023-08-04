Шевченко — Эванс: текстовая трансляция матча третьего круга турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 4 августа, состоится матч третьего круга хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в следующий этап поборется российский теннисист Александр Шевченко, 93-й в рейтинге АТР. Его соперником будет спортсмен из Великобритании Даниэль Эванс, 30-й в рейтинге АТР.
Матч начнётся приблизительно в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Александра Шевченко и Даниэля Эванса в третьем круге соревнований в Вашингтоне.
Вашингтон (м). 3-й круг
04 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
93
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
30
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Ранее у теннисистов не было ни одной личной встречи.
Во втором круге турнира Александр Шевченко встречался с американцем Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира), в результате россиянин одержал победу со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4.
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