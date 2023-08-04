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Самсонова — Костюк: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Самсонова — Костюк: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 4 августа, состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в полуфинал поборется его действующая победительница российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я в рейтинге WTA. Её соперницей будет спортсменка из Украины Марта Костюк, 34-я в рейтинге WTA.

Матч начнётся приблизительно в 22:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Марты Костюк в четвертьфинальном матче соревнований в Вашингтоне.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 22:10 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Ранее у теннисисток не было ни одной личной встречи.

В активе россиянки четыре титула в одиночном разряде: в 2021 году на турнире в Берлине (Германия) и в 2022 году – в Токио (Япония), Кливленде (США) и Вашингтоне (США).

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