Самсонова — Костюк: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Вашингтоне
Поделиться
Сегодня, 4 августа, состоится четвертьфинальный матч хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), в котором за выход в полуфинал поборется его действующая победительница российская теннисистка Людмила Самсонова, 18-я в рейтинге WTA. Её соперницей будет спортсменка из Украины Марта Костюк, 34-я в рейтинге WTA.
Матч начнётся приблизительно в 22:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Людмилы Самсоновой и Марты Костюк в четвертьфинальном матче соревнований в Вашингтоне.
Вашингтон (ж). 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 22:10 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
34
Марта Костюк
М. Костюк
Ранее у теннисисток не было ни одной личной встречи.
В активе россиянки четыре титула в одиночном разряде: в 2021 году на турнире в Берлине (Германия) и в 2022 году – в Токио (Япония), Кливленде (США) и Вашингтоне (США).
Комментарии
- 4 августа 2023
-
21:17
-
20:49
-
20:24
-
19:59
-
18:45
-
17:47
-
17:26
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
15:50
-
15:30
-
14:18
-
13:32
-
13:02
-
12:33
-
12:18
-
11:57
-
11:16
-
11:07
-
10:55
-
10:15
-
09:41
-
05:00
-
04:58
-
01:00
- 3 августа 2023
-
23:55
-
23:46
-
22:44
-
22:19
-
21:49
-
21:42
-
21:16
-
20:11
-
19:58
Партнерский контент