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Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
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Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга спортсменка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес, 88-ю ракетку мира. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. За это время Мария Саккари выполнила пять эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила три двойные ошибки. На счету её соперницы из Канады — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из двух попыток и шесть двойных ошибок.

Вашингтон (ж). 2-й круг
04 августа 2023, пятница. 19:10 МСК
Мария Саккари
9
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Лейла Фернандес
88
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

В третьем круге Мария Саккари встретится с американкой Мэдисон Кис, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Дженнифер Брэйди в двух сетах.

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