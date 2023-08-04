Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга спортсменка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес, 88-ю ракетку мира. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. За это время Мария Саккари выполнила пять эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила три двойные ошибки. На счету её соперницы из Канады — одна подача навылет, два реализованных брейк-пойнта из двух попыток и шесть двойных ошибок.

В третьем круге Мария Саккари встретится с американкой Мэдисон Кис, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Дженнифер Брэйди в двух сетах.