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Пегула вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Свитолину

Пегула вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Свитолину
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Теннисистка из США Джессика Пегула вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном матче спортсменка обыграла представительницу Украины Элину Свитолину, 27-ю ракетку мира. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа и 7 минут. За это время Джессика Пегула выполнила три эйса, реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы из Украины — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из семи и три двойные ошибки.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 19:10 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Элина Свитолина
27
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В полуфинале американка Джессика Пегула встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Мэдисон Кис (США).

Турнир проходит с 31 июля по 6 августа в Вашингтоне, призовой фонд составляет $ 780 637.

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