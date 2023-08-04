Пегула вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Свитолину

Теннисистка из США Джессика Пегула вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном матче спортсменка обыграла представительницу Украины Элину Свитолину, 27-ю ракетку мира. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Спортсменки провели на корте 2 часа и 7 минут. За это время Джессика Пегула выполнила три эйса, реализовала два брейк-пойнта из пяти и допустила две двойные ошибки. На счету её соперницы из Украины — четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из семи и три двойные ошибки.
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В полуфинале американка Джессика Пегула встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Мэдисон Кис (США).
Турнир проходит с 31 июля по 6 августа в Вашингтоне, призовой фонд составляет $ 780 637.
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