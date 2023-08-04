Юбэнкс уступил Томпсону в матче третьего круга в Вашингтоне

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс уступил в матче третьего круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), остановившись в шаге от четвертьфинала. В матче спортсмен проиграл Джордану Томпсону из Австралии, 71-й ракетке мира.
Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За это время Джордан Томпсон выполнил семь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету его соперника — две подачи навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
В четвертьфинале Томпсон встретится с победителем встречи Тейлор Фритц (США) – Энди Маррей (Великобритания).
Турнир проходит с 31 июля по 6 августа, его призовой фонд составляет $ 2 013 940.
- 4 августа 2023
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:17
-
20:49
-
20:24
-
19:59
-
18:45
-
17:47
-
17:26
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
15:50
-
15:30
-
14:18
-
13:32
-
13:02
-
12:33
-
12:18
-
11:57
-
11:16
-
11:07
-
10:55
-
10:15
-
09:41
-
05:00
-
04:58
-
01:00
- 3 августа 2023
-
23:55
-
23:46
-
22:44
-
22:19
-
21:49
-
21:42