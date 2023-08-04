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Юбэнкс уступил Томпсону в матче третьего круга в Вашингтоне

Юбэнкс уступил Томпсону в матче третьего круга в Вашингтоне
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Американский теннисист Кристофер Юбэнкс уступил в матче третьего круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), остановившись в шаге от четвертьфинала. В матче спортсмен проиграл Джордану Томпсону из Австралии, 71-й ракетке мира.

Встреча завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За это время Джордан Томпсон выполнил семь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету его соперника — две подачи навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта и две двойные ошибки.

Вашингтон (м). 3-й круг
04 августа 2023, пятница. 21:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
29
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Джордан Томпсон
71
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

В четвертьфинале Томпсон встретится с победителем встречи Тейлор Фритц (США) – Энди Маррей (Великобритания).

Турнир проходит с 31 июля по 6 августа, его призовой фонд составляет $ 2 013 940.

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