Доминик Тим — в финале турнира в Кицбюэле, обыграв Ласло Джере в трёх сетах

Австрийский теннисист Доминик Тим (116-й в рейтинге АТР) стал финалистом хардового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинальном матче спортсмен обыграл серба Ласло Джере, 38-ю ракетку мира.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (10:8).

Теннисисты провели на корте 3 часа 31 минуту. За это время Тим выполнил восемь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из четырёх и допустил пять двойных ошибок. На счету его соперника из Сербии — девять подач навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта из 12 и две двойные ошибки.

В финале Доминик Тим встретится с аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом, который в 1/2 финала обыграл соотечественника Томаса Мартина Этчеверри в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.