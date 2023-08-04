Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шевченко уступил Эвансу в матче третьего круга турнира в Вашингтоне

Шевченко уступил Эвансу в матче третьего круга турнира в Вашингтоне
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Александр Шевченко, 93-й в рейтинге АТР, уступил в шаге от четвертьфинала турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу, 30-му в рейтинге АТР со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. За это время Эванс выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести попыток.

Вашингтон (м). 3-й круг
04 августа 2023, пятница. 22:10 МСК
Александр Шевченко
93
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Даниэль Эванс
30
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс

За выход в следующий этап Эванс сыграет с победителем пары Цзюнчэн Шан (Китай) – Фрэнсис Тиафо (США).

Турнир в Вашингтоне проходит с 31 июля по 6 августа. Общий призовой фонд мужского одиночного разряда составляет $ 2 013 940.

Материалы по теме
Самсонова выбила из сетки Вашингтона украинку и теперь в двух шагах от защиты титула
Самсонова выбила из сетки Вашингтона украинку и теперь в двух шагах от защиты титула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023