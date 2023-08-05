Тиафо одержал уверенную победу над Шаном в 3-м круге турнира в Вашингтоне

Завершился матч 3-го круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались китайский теннисист Цзюнчэн Шан (149-е место в рейтинге) и американец Фрэнсис Тиафо (10). Американский теннисист одержал победу со счётом 6:2, 6:3 и вышел в 1/4 финала турнира.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. По ходу игры Цзюнчэн Шан выполнил девять эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх (0%) и допустил две двойные ошибки. На счету Фрэнсиса Тиафо в этом матче шесть подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из шесть (50%) и две двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Тиафо встретится с британским теннисистом Даниэлем Эвансом (30). В полуфинале победителя этой пары уже ждёт болгарин Григор Димитров (20).