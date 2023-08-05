Таллон Грикспор вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Вашинтоне

Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались американский теннисист Джеффри-Джон Вулф (45-е место в рейтинге) и нидерландец Таллон Грикспор (47). Нидерландский теннисист одержал победу со счётом 7:5, 6:4 и вышел в полуфинал турнира.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. По ходу игры Джеффри-Джон Вулф выполнил 11 эйсов, не реализовал ни одного брейк-пойнта (0%) и допустил две двойные ошибки. На счету Таллона Грикспора в этом матче шесть подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти (40%) и одна двойная ошибка.

В 1/2 финала турнира в Вашингтоне Грикспор встретится с победителем пары Тейлор Фритц (США, 9) — Джордан Томпсон (Австралия, 71). Их матч предварительно запланирован на 3:30 мск 5 августа.