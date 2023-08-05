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Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Торонто, где сыграют Медведев, Алькарас, Рублёв и Карацев

Состоялась жеребьёвка турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа.

Посев соревнований возглавил двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый раунд соревнований, а во втором сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

Второй номер посева после снятия серба Новака Джоковича получил россиянин Даниил Медведев. Его соперником во втором круге станет либо канадец Вашек Поспишил (WC), либо квалифаер/лаки-лузер.

Также в основной сетке турнира в Торонто выступят такие российские теннисисты, как Андрей Рублёв (6) и Аслан Карацев. Рублёв, будучи шестым сеяным, пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Карацев – Маккензи Макдональд (США).

Интересные противостояния первого круга «Мастерса» в Торонто:

Александр Бублик (Казахстан) – Хуберт Хуркач (Польша, 15)

Гаэль Монфис (Франция) – Кристофер Юбэнкс (США)

Григор Димитров (Болгария) – Борна Чорич (Хорватия, 14)

Лоренцо Сонего (Италия) – Энди Маррей (Великобритания)

Милош Раонич (Канада, WC) – Фрэнсис Тиафо (США, 9).