«Не знаю, смогу ли я ещё что-то произнести». Тим — о победе в полуфинале турнира в Австрии
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Австрийский теннисист Доминик Тим (116-й в рейтинге АТР) прокомментировал выход в финал хардового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В полуфинале турнира австриец обыграл 38-ю ракетку мира сербского спортсмена Ласло Джере со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (10:8).
«Не знаю, смогу ли я ещё что-то произнести. Вероятно, это был самый длинный матч из трёх сетов, который я когда-либо проводил в своей жизни, в том числе в детстве. Да, думаю, даже тогда я не играл так долго в матче из трёх сетов», — сказал Тим после матча.
В финале Доминик Тим встретится с аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом, который в 1/2 финала обыграл соотечественника Томаса Мартина Этчеверри в трёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.
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