Стефанос Циципас уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого составил внушительные $ 852 480.

В полуфинальном матче Циципас (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 15-ю ракетку мира, представителя Хорватии Борну Чорича (4). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Чорича один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За первый для себя титул в этом сезоне 24-летний Циципас сразится с 19-й ракеткой мира, австралийцем Алексом де Минором (5).