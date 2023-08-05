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Стефанос Циципас уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе

Стефанос Циципас уверенно вышел в финал турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого составил внушительные $ 852 480.

В полуфинальном матче Циципас (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 15-ю ракетку мира, представителя Хорватии Борну Чорича (4). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 13 минут. Циципас семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Чорича один эйс, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За первый для себя титул в этом сезоне 24-летний Циципас сразится с 19-й ракеткой мира, австралийцем Алексом де Минором (5).

Лос-Кабос. 1/2 финала
05 августа 2023, суббота. 08:25 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Борна Чорич
15
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
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