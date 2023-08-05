Фото: Новак Джокович кардинально сменил имидж после поражения в финале Уимблдона

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович кардинально сменил имидж после выступления на Уимблдоне-2023. Серб отрастил себе усы и бороду.

Напомним, на Уимблдоне семикратный чемпион турнира Джокович дошёл до финала, где со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6 проиграл первой ракетке мира, 20-летнему испанцу Карлосу Алькарасу.

Ранее Джокович отсрочил своё возвращение в тур, снявшись с турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) из-за усталости. Новак планирует сыграть на грядущем «Мастерсе» в Цинциннати (США), причём как в одиночном, так и в парном разрядах. Он поборется за титул вместе с 32-летним соотечественником Николой Чачичем. «Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 20 августа.