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«Не могу дождаться момента, когда надену его». Кудерметова представила новое платье

«Не могу дождаться момента, когда надену его». Кудерметова представила новое платье
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14-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях опубликовала фото, на котором продемонстрировала свою форму на американскую серию турниров.

«Не могу дождаться, когда надену это красивое платье. Всё ещё восстанавливаюсь. Надеюсь вернуться как можно скорее», — подписала фото Кудерметова.

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Кудерметова неудачно выступила на прошедшем Уимблдоне-2023. Вероника дошла до второго круга, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Отметим, что чешка в итоге сенсационно стала чемпионкой турнира, обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер.

Кудерметова отсрочила своё возвращение в тур после Уимблдона, снявшись с турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) и WTA-1000 в Монреале (Канада).

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