«Не могу дождаться момента, когда надену его». Кудерметова представила новое платье

14-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях опубликовала фото, на котором продемонстрировала свою форму на американскую серию турниров.
«Не могу дождаться, когда надену это красивое платье. Всё ещё восстанавливаюсь. Надеюсь вернуться как можно скорее», — подписала фото Кудерметова.
Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой
Кудерметова неудачно выступила на прошедшем Уимблдоне-2023. Вероника дошла до второго круга, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой. Отметим, что чешка в итоге сенсационно стала чемпионкой турнира, обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер.
Кудерметова отсрочила своё возвращение в тур после Уимблдона, снявшись с турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) и WTA-1000 в Монреале (Канада).
- 5 августа 2023
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:07
-
11:54
-
10:57
-
10:11
-
09:56
-
09:43
-
09:42
-
09:36
-
05:38
-
04:17
-
02:47
-
02:16
-
01:08
-
00:49
- 4 августа 2023
-
23:48
-
23:32
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:17
-
20:49
-
20:24
-
19:59
-
18:45
-
17:47
-
17:26
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
15:50
-
15:30
-
14:18