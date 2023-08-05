«Вчера было весело». Арина Соболенко опубликовала видео, на котором бегает под ливнем

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео, на котором бегает под ливнем на корте.
«Вчера было весело», — подписала видео Соболенко.
В данный момент Соболенко отдыхает после выступления на Уимблдоне-2023 и готовится к продолжению сезона на харде, она выступит в Монреале (Канада). Арина (2) дошла в Лондоне до полуфинала, где со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 3:6 уступила трёхкратной финалистке турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира представительнице Туниса Онс Жабер. Победительницей турнира в итоге стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Отметим, что в случае победы над Жабер Соболенко опередила бы Игу Свёнтек и заняла бы первую позицию в рейтинге WTA.
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