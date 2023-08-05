Клейстерс: Возняцки — победительница по характеру. Она возвращается, чтобы выигрывать

Бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась мнением о решении 32-летней датчанки Каролины Возняцки вернуться в спорт.

«Я очень рада, что она возвращается в тур. Мы играли с ней на Открытом чемпионате Франции, и тогда было видно, что она находится на другом уровне. Это захватывающая и отличная история. Я не могу дождаться, когда смогу посмотреть её матчи и поболеть за неё. Возняцки — победительница по характеру, она всегда хочет выигрывать. Она будет играть не просто ради возвращения, а чтобы побеждать. Она в отличной форме, у Возняцки масса сильных качеств. Она может усложнить жизнь многим теннисиситам. Поэтому за этим будет очень интересно понаблюдать», — приводит слова Клейстерс Tennis Majors.