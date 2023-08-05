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Тейлор Фритц — об экоактивистах: кто захочет их слушать, когда они просто всех раздражают?

Тейлор Фритц — об экоактивистах: кто захочет их слушать, когда они просто всех раздражают?
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Девятая ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц высказался о частых срывах теннисных матчей действиями экоактивистов.

В матче третьего круга турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США) Фритц (1) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 6:4 обыграл британца Энди Маррея. Поединок на короткое время прерывался из-за того, что экоактивисты разбросали на корте большие теннисные мячи.

«Я понимаю, что они протестуют, но должен быть лучший способ делать это, чем портить всем остальным хорошее времяпрепровождение. Мне это не совсем понятно. Конечно, меня раздражает, когда такое происходит. Люди приходят смотреть теннис. Пусть они и поддерживают хорошее дело, но кто захочет их слушать, когда они просто всех раздражают?» — приводит слова Фритца The Telegraph.

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