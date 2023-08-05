Елена Рыбакина на следующей неделе потеряет третью позицию в рейтинге WTA

29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула вернётся в топ-3 рейтинга WTA благодаря выступлению на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Пегула сдвинет с третьей строчки чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.

Ранее Пегула вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграв бронзового призёра Олимпиады-2020, бывшую третью ракетку мира украинку Элину Свитолину. За выход в финал соревнований Джессика сразится с представительницей Греции Марией Саккари.

Отметим, что Рыбакина ещё не принимала участия в турнирах WTA после выступления на Уимблдоне. Елена готовится к выступлению на соревнованиях WTA-1000 в Монреале (Канада). Она посеяна на данном турнире под третьим номером.