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Елена Рыбакина на следующей неделе потеряет третью позицию в рейтинге WTA

Елена Рыбакина на следующей неделе потеряет третью позицию в рейтинге WTA
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29-летняя американская теннисистка Джессика Пегула вернётся в топ-3 рейтинга WTA благодаря выступлению на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Пегула сдвинет с третьей строчки чемпионку Уимблдона-2022 казахстанку Елену Рыбакину.

Ранее Пегула вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне, со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграв бронзового призёра Олимпиады-2020, бывшую третью ракетку мира украинку Элину Свитолину. За выход в финал соревнований Джессика сразится с представительницей Греции Марией Саккари.

Отметим, что Рыбакина ещё не принимала участия в турнирах WTA после выступления на Уимблдоне. Елена готовится к выступлению на соревнованиях WTA-1000 в Монреале (Канада). Она посеяна на данном турнире под третьим номером.

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