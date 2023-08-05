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Баэс стал чемпионом турнира в Кицбюэле, в финале в двух сетах обыграв Тима

Баэс стал чемпионом турнира в Кицбюэле, в финале в двух сетах обыграв Тима
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Аргентинский теннисист, 72-я ракетка мира Себастьян Баэс стал чемпионом турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В финале он разгромил австрийца Доминика Тима, 116-ю ракетку мира, отдав только четыре гейма в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Себастьян Баэс по ходу встречи реализовал четыре брейк-пойнта из шести и спас два (100%) брейк-пойнта соперника. Доминик Тим, в свою очередь, в этом матче выполнил пять эйсов. Также каждый из спортсменов допустил по две двойные ошибки.

Для Баэса это второй титул в сезоне и третий в карьере: ранее аргентинец выигрывал турниры в Эшториле в 2022 году и в Кордове в 2023 году. Благодаря победе в Австрии спортсмен поднимется на 30 позиций в рейтинге ATP и станет 42-й ракеткой мира.

Доминик Тим, сыгравший в финале турниров ATP впервые с 2020 года, отыграет 27 строчек рейтинга ATP и вернётся в топ-100, расположившись на 89-м месте.

Кицбюэль. Финал
05 августа 2023, суббота. 15:30 МСК
Себастьян Баэс
72
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Доминик Тим
116
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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