Баэс стал чемпионом турнира в Кицбюэле, в финале в двух сетах обыграв Тима

Аргентинский теннисист, 72-я ракетка мира Себастьян Баэс стал чемпионом турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). В финале он разгромил австрийца Доминика Тима, 116-ю ракетку мира, отдав только четыре гейма в двух сетах. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Себастьян Баэс по ходу встречи реализовал четыре брейк-пойнта из шести и спас два (100%) брейк-пойнта соперника. Доминик Тим, в свою очередь, в этом матче выполнил пять эйсов. Также каждый из спортсменов допустил по две двойные ошибки.

Для Баэса это второй титул в сезоне и третий в карьере: ранее аргентинец выигрывал турниры в Эшториле в 2022 году и в Кордове в 2023 году. Благодаря победе в Австрии спортсмен поднимется на 30 позиций в рейтинге ATP и станет 42-й ракеткой мира.

Доминик Тим, сыгравший в финале турниров ATP впервые с 2020 года, отыграет 27 строчек рейтинга ATP и вернётся в топ-100, расположившись на 89-м месте.