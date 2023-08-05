Баэс — после победы в Австрии: знаю, что все хотели, чтобы выиграл Тим. Мне жаль

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс прокомментировал свою победу на турнире ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Сегодня, 5 августа, спортсмен в двух сетах финала обыграл хозяина соревнований австрийца Доминика Тима.

«Знаю, что все люди здесь хотели, чтобы выиграл Доминик. Мне жаль (публика громко аплодирует в ответ. — Прим. «Чемпионата»).

Но я очень счастлив сегодня. Очень рад публике, которая заставила меня чувствовать себя очень комфортно здесь. Поздравляю Доминика и всю его команду. Это была отличная неделя, поэтому я надеюсь, что он вернётся на свой лучший уровень.

Спасибо тебе, Доминик, что позволил разделить с тобой корт. Ты замечательный игрок. Много лет назад я смотрел телевизор, и ты мотивировал меня быть здесь. Надеюсь, ты будешь играть лучше, чем сейчас (смеётся). Потому что ты заслуживаешь большего, конечно!» — сказал Баэс на церемонии награждения.