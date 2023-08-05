«С моим новым другом». Соболенко опубликовала фотографии с плюшевым тигрёнком

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, опубликовала в социальных сетях милые фотографии с плюшевым тигрёнком. Образ тигра является символом спортсменки: её часто сравнивают с этим животным, а у самой Соболенко есть татуировка с его изображением.
Фото: Социальные сети Арины Соболенко
Фото: Социальные сети Арины Соболенко
Отметим, что фотографии сделаны в Монреале (Канада), где уже в понедельник, 7 августа, стартует хардовый турнир категории WTA-1000.
Напомним, Арина Соболенко является победительницей 13 теннисных турниров. В 2023 году спортсменка выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» — Australian Open, а также побеждала в Аделаиде и Мадриде.
После турнира в Монреале Арина Соболенко выступит на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США), а затем вступит в борьбу на Открытом чемпионате США.
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