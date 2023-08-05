Медведев и Алькарас провели совместную тренировку перед стартом турнира в Торонто

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев и первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас провели совместную тренировку перед стартом хардового «Мастерса» в Торонто (Канада). Спортсмены являются двумя первыми сеяными этого турнира.
Фото: Социальные сети
Отметим, что Карлос Алькарас и Даниил Медведев пока делят между собой победы на четырёх из пяти прошедших в этом сезоне «Мастерсах». Испанский теннисист побеждал в Индиан-Уэллсе и Мадриде, россиянин выигрывал в Майами и Риме. Пятый «Мастерс» оставил за собой другой российский теннисист — седьмая ракетка мира Андрей Рублёв.
Всего в текущем сезоне, к моменту старта «Мастерса» в Торонто, на счету Даниила Медведева четыре победы на хардовых турнирах, у Карлоса Алькараса в 2023 году два титула на харде.
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