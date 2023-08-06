Циципас — о финале в Лос-Кабосе: это будет большая битва для меня

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в финал турнира категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), в котором ему предстоит сыграть с 19-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.
«В очередной раз было приятно сыграть на этом корте. В полуфинале я чувствовал себя очень комфортно, чем доволен. Встреча в финале? Это будет большой матч для меня. Он провёл много игр на этой неделе, значит, он в отличной форме. Я тоже. Я собираюсь устроить настоящий бой и сделать всё, что в моих силах. Это будет большая битва для меня», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.
В финале Лос-Кабоса Стефанос Циципас может выиграть десятый титул в карьере и первый в текущем сезоне. Его встреча с Алексом де Минором начнётся в воскресенье, 6 августа, в 6:00 по московскому времени.
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