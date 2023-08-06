Таллон Грикспор обыграл Тейлора Фритца и стал первым финалистом турнира в Вашинтоне

Завершился матч 1/2 финала хардового турнира категории АТР-500 в Вашингтоне (США), в котором встречались американский теннисист Тейлор Фритц (девятое место в рейтинге) и нидерландец Таллон Грикспор (37). Нидерландский теннисист одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:2 и вышел в финал турнира.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. По ходу игры Тейлор Фритц выполнил семь эйсов, реализовал один брейк-пойнт из двух (50%) и допустил одну двойную ошибку. На счету Таллона Грикспора в этом матче 13 подач навылет, три реализованных брейк-пойнта из 10 (30%) и пять двойных ошибок.

В финале турнира в Вашингтоне Грикспор встретится с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 20) — Даниэль Эванс (Великобритания, 30).