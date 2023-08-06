Циципас выиграл турнир в Лос-Кабосе, обыграв в финале де Минора
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Сегодня, 6 августа, состоялся финальный матч турнира ATP 250 в Лос-Кабос (Мексика) между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (пятая ракетка мира) и представителем Австралии Алексом де Минором (19-я ракетка мира). Циципас победил со счётом 6:3, 6:4 и выиграл турнир.
Продолжительность встречи составила 1 час и 27 минут. За это время Циципас исполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девять возможных (44%). В свою очередь, Алекс исполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал два из двух заработанных брейк-пойнта (100%).
На пути к финалу Циципас одержал победы над американцем Джоном Иснером, чилийцем Николасом Харри и хорватом Борной Чоричем.
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