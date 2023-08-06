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Циципас выиграл турнир в Лос-Кабосе, обыграв в финале де Минора

Циципас выиграл турнир в Лос-Кабосе, обыграв в финале де Минора
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Сегодня, 6 августа, состоялся финальный матч турнира ATP 250 в Лос-Кабос (Мексика) между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (пятая ракетка мира) и представителем Австралии Алексом де Минором (19-я ракетка мира). Циципас победил со счётом 6:3, 6:4 и выиграл турнир.

Продолжительность встречи составила 1 час и 27 минут. За это время Циципас исполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девять возможных (44%). В свою очередь, Алекс исполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал два из двух заработанных брейк-пойнта (100%).

На пути к финалу Циципас одержал победы над американцем Джоном Иснером, чилийцем Николасом Харри и хорватом Борной Чоричем.

Лос-Кабос. Финал
06 августа 2023, воскресенье. 06:10 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Алекс де Минор
19
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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