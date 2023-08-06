Стефанос Циципас прокомментировал победу в финале турнира в Лос-Кабосе

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победе в финале турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). В финальном матче Циципас обыграл представителя Австралии Алекса де Минора (19-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:4.

«Я знаю, что мы оба хотели выйти на корт и провести отличный финальный матч. Это был прекрасный матч. Алекс показал отличную игру, а я старался не отставать от его уровня, насколько мог. Очень рад, что игра получилась интересной. Это выделяется больше всего. Прекрасный матч и публика, которая была вовлечена на 100%», — сказал Циципас после матча.

Напомним, на пути к финалу турнира в Мексике Циципас одержал победы над американцем Джоном Иснером, чилийцем Николасом Харри и хорватом Борной Чоричем.