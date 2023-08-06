«Хорошие новости: мы можем обыграть его в гольф». Зверев опубликовал фото с Алькарасом

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях совместное фото с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом. Теннисисты позируют на лужайке для гольфа.

«У меня хорошие новости для всех. У нас есть шансы победить его в гольф», — подписал фото Зверев, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Александра Зверева

Зверев и Алькарас в данный момент готовятся к выступлению на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Зверев (13) в первом круге сразится с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Посеянный под первый номером Алькарас пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Бен Шелтон (США) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания).