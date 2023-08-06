С 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке (США) пройдёт турнир «Большого шлема» US Open — 2023.

Действующим победителем Открытого чемпионата США является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. В заявке турнира в мужском одиночном разряде представлены семь российских теннисистов. Это Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов и Александр Шевченко.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет чемпионом US Open — 2023?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Лучший результат в прошлогоднем розыгрыше Открытого чемпионата США среди российских теннисистов показал Карен Хачанов, дошедший до полуфинала, где он уступил норвежцу Касперу Рууду.