Карлос Алькарас раскрыл, где хранит трофей, завоёванный на Уимблдоне-2023

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, где хранит трофей с Уимблдона-2023.

«Он находится в столовой. Каждый раз, когда мы обедаем или ужинаем, я вижу его там. Это то, что я никогда не забуду, то, что я пока не уложил в своей голове – выиграть Уимблдон в 20 лет», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Напомним, в дебютном для себя финале Уимблдона Алькарас (1) обыграл семикратного чемпиона турнира, серба Новака Джоковича (2). Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу Карлоса. Юный испанец стал первым с 1980 года спортсменом, которому удалось победить на травяном «Шлеме», проиграв первый сет матча со счётом 1:6 или 0:6. Тогда свой пятый и последний титул на Уимблдоне подряд завоевал легендарный швед Бьорн Борг, обыграв другую будущую легенду тенниса, американца Джона Макинроя — 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16:18), 8:6.